Kapı hırsızı tutuklandı Nevşehir’de bir binanın giriş kapısını yerinden sökerek çalan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir’de bir binanın giriş kapısını yerinden sökerek çalan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kapucubaşı Mahallesinde bir binanın giriş kapısının çalınması üzerine polis ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışma sonrasında firari şüpheli M.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. sevk edildiği adli makamlarınca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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