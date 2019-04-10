0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Kapı" filminin galası yapıldı

Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in paylaştığı "Kapı", 12 Nisan'da vizyona girecek- Oyuncu Kadir İnanır:- "Türkiye evrensel sinema değerlerini taşıyan çok özel bir film izleyecek. Eleştiri hakkı her zaman var ama bu tarz filmler, bir daha çekilemez. Karar verici seyircilerdir"

10 Nisan 2019 Çarşamba 22:33
"Kapı" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in paylaştığı "Kapı" filminin galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Kadir İnanır, Türkiye'de film çekmenin zorluklarına değinerek, "Film çekmek maliyeti yüksek bir olay, bireysel sanatlar içerisinde (sinema) 7. sırada yer alan bir sanat dalı. Bugünün ekonomisinde Türkiye'de bir film üretmenin en düşük maliyeti bir milyon dolar." dedi.

Usta oyuncu, "Kapı" filminin milyon dolarlar verilerek ortaya çıkan bir filmle karşılaştırılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İddia ediyorum ki Türkiye evrensel sinema değerlerini taşıyan çok özel bir film izleyecek. Eleştiri hakkı her zaman var ama bu tarz filmler, bir daha çekilemez. Karar verici seyircilerdir. Ticari olarak bir şansı yoktur ama salt sanat ya da uluslararası sanat değerlerini taşıyan bir filmi izleyecek kişi bence bu ülkede milyonlarca vardır. Buna inanıyoruz. "

Vahide Perçin, filmin Midyatlı Süryani bir ailenin dramını ele aldığını belirterek, "Geçmişte bıraktıkları aralığı kapatmak için geri geliyorlar. Kapının peşine düşüyorlar ama aslında ailelerinin hikayesini tamamlamak için bu yola çıkıyorlar." diye konuştu.

Filmin çekimlerinin meşakkatli geçtiğini aktaran Perçin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim ülkemizde kendi sanatınızı biraz çile çekerek yapabiliyorsunuz ama biz Mardin'de de Almanya'da da çok güzel günler geçirdik, çok güzel dostluklar kurduk. Hayatımıza çok güzel bir çentik attık. Bu filmin böyle de bir kalıcılığı olacak bizim hayatımızda. Türk sinemasında da önemli bir yer tutacak."

Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Menderes Samancılar, "Projenin acıların kapısını araladığını zannediyorum. Önemli olan da bu aralıktan hepimizin bakmasını sağlaması." ifadelerini kullandı.

Aybüke Pusat da usta oyuncularla bu filmde birlikte rol almaktan dolayı mutlu ve şanslı olduğunu dile getirdi.

- Film hakkında

Mardinli bir ailenin hayat hikayesini ele alan filmin yönetmen koltuğunda "İlk Aşk", "Mutlu Aile Defteri", "Babam" gibi yapımlara imza atan Nihat Durak oturuyor. Senaryosunu, Filiz Üstün Durak'ın kaleme aldığı filmin yapımını Durak Film gerçekleştirdi.

Müziklerinde Güldiyar Tanrıdağlı'nın imzası olan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu, Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez ve Özgün Çoban yer aldı.

Film, 12 Nisan'da vizyona girecek.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Yakup ve Şemsa üç çocukları ve torunlarıyla birlikte Berlin'de yaşayan Süryani bir ailedir ve yirmi beş yıl önce Mardin'den Berlin'e göç etmişlerdir. Yeni hayatlarının mutlu bir gününde Mardin'den bir telefon gelir. Bu sarsıcı telefon, 25 yıl önce kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgilidir ve ailenin tüm acıları tazelenir. Yakup ve Şemsa, onları yalnız bırakmak istemeyen torunları Nardin ile Mardin'e giderler. Bu seyahat hepsinin kişisel yolculuklarının da başlangıcı olacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 22:33
  1. gala
  2. Kadir İnanır
  3. Kanyon AVM
  4. kapı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
    1. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    2. Fahrettin Altun: "İtalya..
    3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    4. Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu!
    5. Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar..
    6. "Reng-i Hakkari" polisler için sahne..
    7. AB'den Libya'da ateşkese destek
    8. Okul basıp terör estirmişlerdi! Karar..
    9. Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici..
    10. Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı..
    11. İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın..
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. Hatay’da Polis haftası resepsiyonu
    14. İngiltere Başbakanı Hindistan'daki..
    15. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon..
    17. Rabia Naz’ın babası için mahkemeden..
    18. "Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bina..
    19. Lübnan Başbakanı Hariri'den ekonomik..
    20. Seyir halindeyken alev alan otomobil..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda'da
    22. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    23. Hartum'da ordu karargahı önündeki..
    24. İki zalim lider seçimleri berabere..
    25. "Kapı" filminin galası yapıldı
    26. Bursa'da Suriyeli kadın ve annesinin..
    27. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı..
    28. Japonya Olimpiyat Bakanı Sakurada..
    29. Başkentte köpekleri katleden..
    30. MHP’li başkan hayatını kaybetti
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!