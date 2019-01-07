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Kapatılan YARSAV'ın başkanı Arslan hakkındaki FETÖ davası

KHK ile kapatılan eski YARSAV başkanı Murat Arslan'ın "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından yargılandığı dava, avukatlarından ikisinin mazeret belirterek duruşmaya katılmaması nedeniyle ertelendi

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:16
Kapatılan YARSAV'ın başkanı Arslan hakkındaki FETÖ davası

ANKARA (AA) - Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Arslan ve avukatı Öykü Didem Aydın katıldı.

Bazı yabancı yargı derneklerinin mensuplarının da izlediği duruşmada, cumhuriyet savcısı, 14 Eylül 2018'deki celsede verdiği Arslan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönündeki görüşünü tekrarladığını bildirdi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan Öykü Didem Aydın, beraber savunma hazırladıkları avukatlar Şerif Özgür Urfa ile Deniz Doğan'ın duruşmaya katılamadığını belirterek, mahkemeden süre talebinde bulundu.

Hasta olduğunu belirten Doğan ile hava şartları nedeniyle uçağının iptal olduğunu ifade eden Urfa'nın süre talep ettikleri mazeret dilekçeleri de mahkemeye sunuldu.

Avukatların süre talebine ilişkin görüşü sorulan iddia makamı, açıklanan mazeretlerin zaruri nedenlere dayanmasından dolayı süre talebinin kabulünü istedi.

Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme, sanıktan tutukluluk durumuna ilişkin beyanını sordu. Murat Arslan, herhangi bir talebinin olmadığını belirtirken, avukatı Aydın, müvekkilinin delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek tahliye istedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, Arslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı 18 Ocak 2019'a erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:16
  1. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Murat Arslan

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