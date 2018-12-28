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Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme işlemleri

667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme işlemleri için tercihler başladı- Adaylar, tercihlerini 4 Ocak 2019'a kadar yapabilecek

28 Aralık 2018 Cuma 13:32
Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme işlemleri

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye'deki diğer üniversitelere yerleştirme işlemleri için tercihleri alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden, ilgili kanun uyarınca koordinatör üniversitelere başvuran, mezuniyet aşamasına gelmemiş ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş olanların üniversitelere yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, tercih işlemlerini 4 Ocak 2019'a kadar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bireysel olarak yapacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Tercihte bulunacak öğrencilerin ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan usul ve esasları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:32
  1. KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumları
  2. ÖSYM
  3. tercih

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