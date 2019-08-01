Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi genel sekreterinin yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Kapatılan Turgut Özal Üniversitesinin Genel Sekreteri Yakup Yıldız'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Yıldız ve avukatı hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla dinlenen Abdullah Y, geçmişte FETÖ'nün kapatılan medya kuruluşu Zaman gazetesinde çalıştığını, Yıldız'ın da bir yılı aşkın süre bu gazetenin Adana temsilciliğini yaptığını anlattı.

Abdullah Y, Yıldız'ın örgüt bağına ilişkin bir bilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

Geçen celse dinlenilmesine karar verilen diğer 4 tanığın ise adreslerine yapılan tebligata rağmen hazır bulunmadığı açıklandı.

Bunun üzerine mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, hazır bulunmayan 4 tanık hakkında zorla getirtilme ve beyanlarının tespit edilmesi kararı verilmesini ve ByLock kullandığı tespit edilen sanık Yıldız'ın tutukluluğunun devamını istedi.

Mütalaaya karşı savunması alınan Yıldız, "Bugün adı terörle anılan kurumlarında çalıştım ancak benim çalıştığım dönemde terör bağı yoktu. Olsaydı çalışmazdım zaten. Kesinlikle ByLock kullanmadım. Rektör değişikliği yapılınca Turgut Özal Üniversitesinden kendi isteğimle ayrıldım." diye konuştu.

Yıldız, örgüt üyesi olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

- Tanıklara zorla getirme kararı

Yapılan müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmada hazır bulunmayan tanıklar hakkında zorla getirme kararı verilmesine, mevcut delil durumu gereği de Yıldız'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 24 Ekim'de devam edilecek.