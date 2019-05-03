Kapatılan öğrenci yurdu öğrencilerin mağdur olmaması için açıldı

Elazığ’da mahkeme kararı ile sabah kapatılan özel bir öğrenci yurdu öğrencilerin mağdur olmaması için tekrar açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesinde bulunan ve kurum açma izni hakkını kaybettiği için Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması üzerine özel bir öğrnci yurdunun kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında ise;" Özel öğrenci yurdununfaaliyet gösterdiği binayı satın alan mülk sahibinin, daha önce satın aldığı mülkiyette yurt işletmeciliği yapacağını taahhüt etmesi üzerine, kapatılan öğrenci yurdu valilik onayı ile eğitim öğretim yılının sonuna kadar geçici olarak tekrar açılmış,öğrencilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiştir.Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılının sonuna kadar yine aynı yurtta barınmaya devam edecek olup, mağdur olmaları veya dışarıda kalmaları söz konusu değildir" denildi.