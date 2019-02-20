Gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar açıldı Etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 15.30'da yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 11.15'te çift yönlü olarak kapatılmıştı. Çanakkale Boğazı, saat 15.30'da gemi geçişlerine yeniden açıldı.

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