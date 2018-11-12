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'Kapat parçalarım' Vatandaş hızını alamayıp bir de...

Adana'da 2 kişinin yaralandığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan kişi o anları cep telefonu ile kaydeden kişiye 'seni parçalarım' diyerek tehdit etti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:22
'Kapat parçalarım' Vatandaş hızını alamayıp bir de...

Adana'da 2 kişinin yaralandığı bir trafik kazası meydana geldi. 

Kaza, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Ziyapaşa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan ile  otomobil kavşakta birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde çıkartılan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Vatandaşların itfaiye ekiplerinin araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonları ile o anları anbean görüntüledi. Vatandaşlar hızını alamayıp işini yapan gazetecileri de görüntülemesi dikkat çekti.

Panelvan sürücü ve arkadaşı araç içerisinde sıkışırken, onların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yaptığı sırada, panelvanın sürücüsü kendisini görüntüleyen gazeteciler, “Kapat Allahıma parçalarım” diye tehdit savurdu. Sürücü ve arkadaşı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra gazetecilere saldırmak isteyen sürücüye polis engel oldu.

Trafik polisleri kaza incelemesi yaptığı sırada, otomobil içerisinde çok sayıda içi boş içki şişesi buldu. Kazanın gerçekleştiği yerde hız sınırı 60 kilometre iken otomobilin kadranının 90 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:22
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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