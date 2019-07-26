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Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan kamyonların tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır’da kapasitelerinin üstünde yük taşıyan kamyonlar, trafikte tehlike saçıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:35
Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan kamyonların tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır’da kapasitelerinin üstünde yük taşıyan kamyonlar, trafikte tehlike saçıyor.


Diyarbakır’da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle trafikte seyreden kamyonlar, kazaya davetiye çıkarıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber buğday hasatlarının tamamlanması sonucunda samanlar kamyonlara yüklenmeye başlandı. Özellikle samanda, kapasitelerinin çok üstünde yük alan kamyonlar, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan trafik güvenliğini tehlikeye atarak yollarda ilerliyor.


Diyarbakır-Silvan karayolunda kapasitelerinin çok üstünde yük alıp yola çıkan kamyonların görüntüsü, cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda kamyonlardan saçılan samanların görüş açılarını etkilediğini belirterek bu konuda yetkililerin önlem almasını istedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:35
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