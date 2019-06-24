Kapasite kullanım oranı haziranda arttı İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 717 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziranda bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,6'ya çıktı. Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde): Aylar 2018 2019 Ocak 78,2 74,4 Şubat 77,8 74,0 Mart 77,8 74,3 Nisan 77,3 75,0 Mayıs 77,9 76,3 Haziran 78,3 77,1 Temmuz 77,1 Ağustos 77,8 Eylül 76,2 Ekim 75,4 Kasım 74,1 Aralık 74,1





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