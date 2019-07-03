Kapasite geliştirme programı İstanbul’da düzenlendi

Kültürel Mirası Koruma Derneği’nin Edinburgh World Heritage ile beraber yürüttüğü, Kültürel Mirasın Korumasında Kapasite Geliştirme (KORU) projesinin Anıt Bakıcı Eğitimi programı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kültürel miras bilincinin arttırılması ve kültürel mirası korumak için doğru yöntemlerin teorik ve pratik olarak ele alındığı eğitimlere Bilecik Belediyesi’ni temsilen, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu İlkay Çınar ve alan çalışanı İbrahim Şinar katıldı. British Council tarafından desteklenen ve dünya çapında arkeolog, sanat tarihçisi, türbedar, sinegog temsilcisi, belediye ve özel müzelerden yetkililerin katıldığı toplantıda birçok başlıkta eğitimler verildi.

Yaşayan Şehir Müzesi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver gerçekleştirilen program hakkında verdiği bilgide, “Kültürel Mirasın Korumasında Kapasite Geliştirme (KORU) projesinin eğitim programı kapsamında Bilecik Belediyesi’ni temsilen katıldık. Özellikle tarihi yerlerin korunması ve yaşatılmasında büyük çalışmaları olan isimler toplantıya katıldı. Örneğin İtalyan Sinegogları yönetim kurulu başkanı gibi isimlerin de katıldığı programda arkeolog ve sanat tarihçileri katıldı. Bu eğitimlerin amacını şu örnekle açıklayabiliriz. Pratik bilginin yanı sıra örneğin tarihi bir yapının çeşitli nedenler ile yıkıma veya hasara uğramaması öncesinde ortaya çıkan belirtiler üzerine çalışmalar yürütmek ve tedbirler almak gibi konular ele alındı. Bilecik olarak bizler de şehrimizde nadide birkaç tarihi yapıya sahibiz. Bunların korunması ve yaşatılması için bu eğitimler çok faydalı oldu” ifadelerine yer verdi.