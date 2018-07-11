Kapanmayan yara: Srebrenitsa

SEBAHATTİN AYAN/ İSTANBUL Hollandalı askerlerin, Boşnakları Sırp askerlerine teslim ederek ortak olduğu Srebrenista katliamının kurbanlarını rahmetle yâd ediyoruz... En az 8 bin 372 sivil Müslümanın Sırplarca hunharca katledildiği soykırım, aradan 23 yıl geçmesine rağmen Boşnak halkı için kapanmayan bir yara olmaya devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımı, hem yaşanan vahşet hem de batının 10 gün boyunca kanlı saldırılara seyirci kalması nedeniyle bir utanç olmaya devam ediyor. Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995’te başlayan 10 günlük sürecte 8 bin 372 Boşnak sivilin Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından hunharca öldürüldüğü soykırım, sadece Bosna Hersek’te değil, tüm dünyada acının ve adalet arayışının sembolü haline geldi.

170 KURBAN HÂLÂ DEFNEDİLEMEDİ

Soykırımın yıldönümünde bugün öldürüldükten yıllar sonra farklı toplu mezarlarda bulunan ve kimlik tespitleri tamamlanan 35 kurban, Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilecek.

Halihazırda 6 bin 575 kurbanın mezarının bulunduğu Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı, bugünkü cenaze töreninin ardından 6 bin 610’a yükselecek. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre, kimlik tespiti yapılmış ancak bazı uzuvları bulunamadığı için henüz defnedilmeyen 170 kurban var.

KATİLLER HÂLÂ SERBEST

Yaklaşık bin 600 soykırım kurbanının halen kayıp olduğu gerçeği ise Srebrenitsa yarasının neden hâlâ kapanamadığının en önemli göstergesi.

Yaranın tazeliğini korumasının bir diğer nedeni de genç yaşlı demeden sadece Müslüman oldukları için katledilen masum insanların katillerinin hâlâ serbest dolaşıyor olması.

BM Barış gücü olarak o dönemde Bosna’da görev yapan Hollandalı askerlerin, Sırp saldırılarını görmezden gelmesi ve kendisine sığınan 300 Boşnak sivili Sırp kasaplarına teslim ettiği Srebrenitsa soykırımında adalet hâlâ yerini bulmuş değil. Eşini, çocuğunu, kardeşini ve birçok akrabasını kaybeden binlerce Bosnalı Müslüman, vahşeti hâlâ ilk günkü gibi derinden yaşıyor.

Srebrenitsa soykırımında hayatta kalmayı başaran Ramiz Nukic, 14 yıldır soykırım kurbanlarının izini sürüyor. Nukic, 14 yıldır “ölüm yolu” olarak da bilinen orman yolunda Srebrenitsalı kurbanların kemiklerini ve eşyalarını topluyor.