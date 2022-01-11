Kapanmada cenazeye katılımı bile yasaklamıştı: O dönem alkol partisi vermiş!

Britanya'nın Muhafazakar Partili Başbakanı Boris Johnson'ın pandemi kapanmaları sırasında halka 2 kişiden fazlasının buluşmasını yasaklarken kendisinin ve ekibinin sık sık kalabalık partiler verdiği haberlerine bir yenisi eklendi.

Boris Johnson, kapanmalar sırasında Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık konutunu adeta alkolik parti mekanına çevirirken, bu kez özel sekreteri Martin Reynolds'ın ilk kapanma sırasında başbakanlıkta 'içkini yanında getir' partisine 100 çalışanı davet ettiği ve partiye başbakanın da katıldığı ortaya çıktı!

Başbakanın özel sekreteri Martin Reynolds'ın parti daveti e-postasını yayımlayan ITV News kanalı, 20 Mayıs 2020'de başbakanlık konutunun bahçesinde yaklaşık 40 çalışanla biraraya gelenler arasında Johnson ile eşi Carrie'nin de bulunduğunu öne sürdü.

BoJo'nun kendi koyduğu kapanma kurallarını bu şekilde ihlal etmesi kamuoyunda 'rezaletin son perdesi' yankısı yarattı. Anamuhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson'ın ülkeyi yönetecek ahlaki otoriteden yoksun olduğunu söyledi. İşçi Partisi'nin eski lideri Ed Miliband, "Başbakanın karakterinin bir parçası olan şey şu: Her şeyden yakasını sıyırabileceğini düşünüyor ve hükümetine 'kurallar bizim için değil, bizden başka herkes için geçerli' mesajını veriyor" tepkisini gösterdi. Eski İskoç Muhafazakar Parti lideri Ruth Davidson da "İnsanlar haklı olarak öfkeli. Hasta veya yaslı akraba ziyaretlerinden cenazelere dek çok fazla fedakarlık yaptılar" paylaşımında bulundu.

Tepkilerin patlak vermesi üzerine polis, başbakanlık ile temasa geçti. Dün akşam haberin yayılmasının ardından “20 Mayıs 2020'de Downing Sokağı'nda Sağlık Koruma Yönetmeliği'nin ihlal edildiği iddiasıyla ilgili haberlerin farkındayız ve Kabine Ofisi ile temasa geçtik" açıklamasını yapan polis teşkilatı, bugün görüşmeleri gerçekleştireceğini belirtti.

Oysa daha önce polis teşkilatı 'bu tür düzenlemelerin geriye dönük ihlallerini soruşturmama politikası güttüğünü' söylemişti. Üst düzey hükümet yetkilisi Sue Gray, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında başbakanlık ve hükümet dairelerinde en az 5 parti verildiği iddialarını araştırmakla görevlendirilmişti.

20 Mayıs 2020'de 100'den fazla çalışana gönderilen e-postada "İnanılmaz yoğun geçen bir dönemin ardından, bu akşam 10 Numara'nın bahçesinde güzel havanın tadını çıkarmanın ve sosyal mesafeli şekilde bir şeyler içmenin güzel olacağını düşündük. Lütfen 18.00'den itibaren bize katılın ve kendi içkinizi getirin!" deniliyor.

Davet gönderilenlerden en fazla 40'ı katılırken, BBC'nin haberine göre çalışanlar içinden "Martin niye bahçede kalabalık toplaşmaya teşvik ediyor", "Bu gerçek olamaz" sözleriyle rahatsızlıklarını belli edenler oldu.

Başbakanlıkta bahar partisi verildiği sırada, okulların çoğu kapalıydı, barlar ve restoranlar kapalıydı, sosyal kaynaşmaya sıkı kontroller uygulanıyordu ve insanların ölmek üzere olan akrabalarına kişisel olarak yüz yüze veda etmesi bile engelleniyordu.

İnsanları parti yaptıkları için kovuşturan polis, bazı bölgelerde rastgele kontrol noktaları kurmuştu ve hatta İngiltere'nin merkezindeki Derbyshire'da kalabalık toplaşma olup olmadığını izlemek için insansız hava araçları kullanmıştı.

Alkol partisinin verildiği 20 Mayıs 2020'de Kültür Bakanı Oliver Dowden, basın toplantısında, "Açık havada, kamusal alanda kendi hanenizden olmayan sadece bir kişiyle buluşabilirsiniz, o da aranızda 2 metre mesafe olması şartıyla" uyarısını yapmıştı. Polis teşkilatı da "Kendi başınıza, birlikte yaşadığınız insanlarla ya da başka haneden sadece bir kişiyle olmanız şartıyla açık havada piknik, egzersiz, spor yapabilirsiniz" diye tweetlemişti.

Son haberle ilgili ilk etapta yorumda bulunmayan Boris Johnson, geçen ay parlamentoda başbakanlıkta partiler verildiği iddiaları sorulduğunda, Kovid kılavuzundaki kurallara tamamen uyulduğunu, hiçbir kuralın çiğnenmediğini ve başbakanlıkta parti yapılmadığını savunmuştu.

Britanya, Kovid pandemisine verdiği 150 bin 154 kurbanla ABD, Brezilya, Hindistan, Rusya, Meksika ve Peru'dan sonra en çok can kaybı kaydedilen 7. ülke konumunda.