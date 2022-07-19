Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasakları geri dönecek mi? Okullar açılınca maske yasağı olur mu?

Kapanma yeniden olacak mı? Maske yasağı dönecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka artışının 40 kat arttığını belirtti. Henüz hastane yüküne yansıyan bir tablo oluşmadığını söyleyen Bakan Koca, ''Hastane yükü 3 kat kadar arttı. Ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz'' dedi.

Kısıtlamalarla ilgili Bakan Koca, "Panik havası yok. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Kişisel tedbirlere uyarak artık Covid'le yaşamayı öğrendik. Covid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir Influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ama ek hastalığı olanlarda hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için dikkatli olmalıyız" dedi.

50 yaş üstünün mutlaka hatırlatma dozu aşılarını yaptırmalarını belirten Koca, özellikle kalabalık ortamlarda maske kullanımına özen gösterilmeli dedi.