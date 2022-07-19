Kapanma olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasakları var mı? Koronavirüs vakaları son haftalarda büyük bir artış yaşandı. Artışlar sebebiyle kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı gelir mi?
Koronavirüs salgınında vaka sayıları son günlerde bir hayli arttı. Bu sebeple yasakların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.
Kapanma olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayıları sebebiyle kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam” dedi.