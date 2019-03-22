Kapanan şirket sayısı Şubat’ta yüzde 67,57azaldı

Kapanan şirketlerin sayısı 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 67,57 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2019 Şubat ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre;Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 67,57 kapanan kooperatif sayısında yüzde 75,76 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 25,71 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 19,14 kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,36 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,62 oranında azaldı.

Kurulan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,85 artış oldu. 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılı Şubat ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,64 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 42,79 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,85 oranında arttı. 2019 yılı Şubat ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 34,43 oranında azaldı. 2019 yılının ilk iki ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 9,89 kapanan kooperatif sayısında yüzde 23,22 oranında azalış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,35 oranında artış gözlendi. 2019 yılı Şubat ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 34,43 oranında azaldı.

En fazla İstanbul’da kuruldu

2019 yılı Şubat ayında kurulan toplam 6 bin 772 şirket ve kooperatifin yüzde 85,65’ini limited şirket, yüzde 13,19’u anonim şirket, yüzde 1,15’i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,95’i İstanbul, yüzde 10,35’i Ankara, yüzde 5,73’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay Çankırı’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

2019 Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 5,63 oranında azaldı. 2019 yılında toplam 15 bin 139 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 13.075 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68,54’ünü, bin 894 anonim şirket ise yüzde 31,46’sını oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 5,63 oranında azaldı.

2019 Şubat ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 388’i ticaret, 983’ü imalat ve 574’ü inşaat sektöründe kuruldu.722 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2019 Şubat ayında şirket ve kooperatiflerin 2 bin 388’i ticaret, 983’ü imalat ve 574’ü inşaat sektöründe kuruldu. 2019 Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 722’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 281’i imalat, 254’ü inşaat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 204’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 109’u inşaat, 84’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 986’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 433’ü inşaat, 207’si imalat sektöründe gerçekleşti. 2019 Şubat ayında kurulan 78 kooperatifin 34’ü konut yapı kooperatifidir. 2019 Şubat ayında kurulan 78 kooperatifin 34’ü konut yapı kooperatifi, 14’ü tarımsal kalkınma kooperatifi 9’u üretim ve pazarlama kooperatifi ve olarak kuruldu.

2019 yılı Şubat ayında bin 35 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

2019 yılı Şubat ayında kurulan bin 35 yabancı ortak sermayeli şirketin 556’sı Türkiye, 96’sı İran, 71’i Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 35 yabancı ortak sermayeli şirketin 106’sı anonim, 929’u limited şirket oldu. 2019 yılında kurulan şirketlerin 290’ı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 159’u gayrimenkul acenteleri, 114’ü lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 87,79’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.