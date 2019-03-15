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Kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalara devam ediyor.

15 Mart 2019 Cuma 16:26
Kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışmalara devam ediyor.


Siirt’te iki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıkaya, Güzelbağ, Karamık, Doğan, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı, Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz, Dağdüşü, Okçular, Doğanca, Cesurtepe, Erkantepe köyü yollarında İl Özel İdare ekipleri tarafından yol açma çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Yoğun kar yağışı nedeniyle Şirvan, Pervari ve Eruh ilçe köy yolunun ulaşıma kapanmış durumda olduğunubelirten İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Abdulmecit İlhan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:26
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