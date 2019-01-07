Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında yargılanan Eren Erdem hakkında tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı

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07 Ocak 2019 Pazartesi 21:23
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 21:23
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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