0553 313 94 23

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:26
Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye"
    1. "Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye"
    2. FIFA hakemlerine kokartları törenle..
    3. Cansuyu Kamerun’a 'hayat' götürdü
    4. Pakistan'daki FETÖ okullarının TMV'ye..
    5. Osmanlıspor'da sakatlık
    6. “Öksürük Şurubu” diye satılıyor ama...
    7. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    8. Marmaris'e kar yağdı
    9. Eren Erdem hakkında tahliye kararı
    10. Mahkemeden emsal karar! Milyonları..
    11. Mutluluk başka nedir ki?
    12. İsrail askerleri yaraladıkları..
    13. ABD-Rusya gerilimi: Anlaşmaları..
    14. 'İnme' inmek üzereyim der mi?..
    15. Eren Erdem tahliye edildi
    16. Son dakika! Metin Akpınar hakkında..
    17. Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ..
    18. Gaziantep'te parkta toprağa gömülü..
    19. Araba artık böyle çalınmıyor! Yanından..
    20. Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?