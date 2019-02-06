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"Kapan" adlı film 8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak

Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği filmin başrollerini Erkan Petekkaya, Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer paylaşıyor

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:16
"Kapan" adlı film 8 Mart'ta izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Erkan Petekkaya, Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer'in paylaştığı "Kapan" adlı film 8 Mart'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği aksiyon-dram türündeki filmin senaryosunu Muharrem Gürer ile Mehtap Şahin Altıntaş kaleme aldı.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Ruhi Sarı, Neslihan Acar, Gizem Denizci, Recep Güneysu, Poyraz Eser, İrfan Aslanhan ve Duygu Karaca'nın da yer aldığı filmin konusu kısaca şöyle:

"Antalya'nın en zenginlerinden Süleyman'ın kızı Aslı Amerika'da, oğlu Tarık ise Türkiye'de eğitim alır. İstanbul'da öğrenciliği sırasında yaşadığı bir olay Tarık'ı psikolojik travmaya sokar. Süleyman, oğlunun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:16
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