Tarihi Kapalıçarşı'da Nusr-Et skandalı!

Nusr-Et markasının kurucusu Nusret Gökçe, İstanbul'un turizminin kalbi Kapalıçarşı'ya da şube açtı. Tarihî Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astıran Nusret, sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle gündeme gelen Gökçe, bu kez tepkilerin hedefi oldu.

TARİHÎ KAPALIÇARŞI'YA TABELA ASTIRDI

Kapalıçarşı'daki şubesi için Gökçe, tarihi 'Sandal Bedastanı Kapısı'na tabela astırdı. Sosyal medyada, tarihî bir yapıya asılan tabela tepkilere sebep oldu.

BEBEK'TEKİ ŞUBESİ MÜHÜRLENMİŞTİ

Bebek'te bulunan Nusr-Et Steakhouse, Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle geçen günlerde mühürlenmişti.