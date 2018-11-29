Çeyrek altın ne kadar? Gram altın son durum ne? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum

Dolar kurunun son bir kaç ayın en düşük seviyesine inmesiyle birlikte vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaş, altını güvenli liman olarak görmekte. Peki altın yatırımcıya kazandırmaya devam ediyor mu? Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altında fiyat ne? Altının gram fiyatı ne? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum haberleri.

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 204,4 lirayı gördü. Dün ons altındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 205 liradan tamamladı.

Altın 8 ayın en düşük seviyesine gördü

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın 204,4 lira ile 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 204,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 335 lira, Cumhuriyet altını da 1.373 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,44 primle 1.225,6 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içinde dolar kurunun gerilemesiyle gram altının değer kaybettiğini ve 202 liranın destek, 207 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti.