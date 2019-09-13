0553 313 94 23

Kapalıçarşı'da altın

13 Eylül 2019 Cuma 17:23
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 azalışla 274,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447,00 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 düşüşle 274,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)274,80275,00274,40274,60
Cumhuriyet Ata Lira1.811,001.832,001.808,001.829,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)251,00255,00250,25254,25
Lira(Tam) Ziynet1.770,001.790,001.767,001.787,00
Yarım Ziynet885,00895,00884,00894,00
Çeyrek Ziynet443,00448,00442,00447,00

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:23
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu'da silahlı kavga: 1 yaralı
    1. Bolu'da silahlı kavga: 1 yaralı
    2. Denizli’de tarlada çalışan çiftçinin..
    3. Çekiciye kaldırılırken tuş oldu
    4. Kırşehirli öğrenciler Rektör Turgut..
    5. İspanya Avustralya basket maçı kaç kaç..
    6. Cuma namazı sonrası aşure ikramı edildi
    7. 14 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 38..
    8. Dini nikahlı karısını öldüren zanlı..
    9. Halk Ekmek'teki zammın ardından..
    10. Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma..
    11. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    12. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    13. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    14. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    15. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    16. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    17. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    18. Teröristlerin katlettiği köylülerden..
    19. Beklenmedik sürpriz! SU-35 savaş uçağı..
    20. Gölde kaybolan işçiye 3. günde..
    21. Fas'ta sel felaketinin neden olduğu..
    22. Silahları fidanın köküne saklayan kişi..
    23. Adana'da ortalık fena karıştı! Polis..
    24. İBB'de torpil skandalı! Bir kişiye 3..
    25. Taliban Heyeti: ABD ile gerekirse yüz..
    26. Bursa'da kestiği ağacın dalı canından..
    27. Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!
    28. AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti
    29. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Taslak..
    30. Domuz bağıyla bağlanan kadını polis..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi