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Kapalıçarşı'da altın

10 Eylül 2019 Salı 17:15
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 azalışla 278,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.857,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 278,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)279,00279,20278,60278,80
Cumhuriyet Ata Lira1.839,001.860,001.836,001.857,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)254,50258,50254,00258,00
Lira(Tam) Ziynet1.797,001.817,001.794,001.814,00
Yarım Ziynet898,00908,00897,00907,00
Çeyrek Ziynet449,00454,00449,00454,00


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:15
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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