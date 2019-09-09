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Kapalıçarşı'da altın

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 279,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)280,00280,20279,00279,20
Cumhuriyet Ata Lira1.845,001.866,001.839,001.860,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)255,50259,50254,50258,50
Lira(Tam) Ziynet1.803,001.823,001.797,001.817,00
Yarım Ziynet902,00912,00898,00908,00
Çeyrek Ziynet451,00456,00449,00454,00

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:14
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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