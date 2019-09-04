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Kapalıçarşı'da altın

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:11
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 azalışla 282,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 460,00 lira, Cumhuriyet altını 1.881,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,60 düşüşle 282,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)284,00284,20282,30282,50
Cumhuriyet Ata Lira1.872,001.893,001.860,001.881,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)259,00263,00257,50261,50
Lira(Tam) Ziynet1.829,001.849,001.818,001.838,00
Yarım Ziynet915,00925,00909,00919,00
Çeyrek Ziynet457,00462,00455,00460,00


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:11
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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