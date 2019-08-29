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Kapalıçarşı'da altın

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:13
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 artışla 289,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,63 yükselişle 289,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)287,00287,20288,80289,00
Cumhuriyet Ata Lira1.891,001.912,001.903,001.924,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)262,00266,00263,50267,50
Lira(Tam) Ziynet1.848,001.868,001.860,001.880,00
Yarım Ziynet924,00934,00930,00940,00
Çeyrek Ziynet462,00467,00465,00470,00


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:13
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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