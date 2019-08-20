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Kapalıçarşı'da altın

20 Ağustos 2019 Salı 17:09
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 artışla 277,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.849,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 yükselişle 277,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)271,00271,20277,30277,50
Cumhuriyet Ata Lira1.786,001.807,001.828,001.849,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)247,00251,00253,00257,00
Lira(Tam) Ziynet1.745,001.765,001.786,001.806,00
Yarım Ziynet873,00883,00893,00903,00
Çeyrek Ziynet436,00441,00447,00452,00



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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:09
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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