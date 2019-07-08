Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,22 artışla 257,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.719,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,22 yükselişle 257,80 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,00 252,20 257,60 257,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.661,00 1.682,00 1.698,00 1.719,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,00 234,00 235,00 239,00 Lira(Tam) Ziynet 1.623,00 1.643,00 1.659,00 1.679,00 Yarım Ziynet 812,00 822,00 830,00 840,00 Çeyrek Ziynet 406,00 411,00 415,00 420,00



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.