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Kapalıçarşı'da altın

21 Haziran 2019 Cuma 17:16
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)255,30255,50261,60261,80
Cumhuriyet Ata Lira1.682,001.703,001.724,001.745,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)233,00237,00238,60242,60
Lira(Tam) Ziynet1.644,001.664,001.685,001.705,00
Yarım Ziynet822,00832,00842,00852,00
Çeyrek Ziynet411,00416,00422,00427,00



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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:16
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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