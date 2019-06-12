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Kapalıçarşı'da altın

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:12
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü değişmeyerek 248,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 404,00 lira, Cumhuriyet altını 1.655,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişmeyerek 248,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)248,00248,20 248,00 248,20
Cumhuriyet Ata Lira1.634,001.655,00 1.634,001.655,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)226,00230,00 226,20230,20
Lira(Tam) Ziynet1.597,001.617,00 1.597,00 1.617,00
Yarım Ziynet798,00808,00 799,00 809,00
Çeyrek Ziynet399,00404,00

 399,00404,00

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:12
  1. Kapalıçarşı'da altın

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