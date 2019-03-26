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Kapalıçarşı'da altın

26 Mart 2019 Salı 17:14
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,59 azalışla 235,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 383,00 lira, Cumhuriyet altını 1.568,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,59 düşüşle 235,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)238,60238,80234,80235,00
Cumhuriyet Ata Lira1.572,001.593,001.547,001.568,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)217,60221,60214,00218,00
Lira(Tam) Ziynet1.537,001.557,001.512,001.532,00
Yarım Ziynet768,00778,00756,00766,00
Çeyrek Ziynet384,00389,00378,00383,00


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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:14
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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