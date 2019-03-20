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Kapalıçarşı'da altın

20 Mart 2019 Çarşamba 17:10
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 230,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 375,00 lira, Cumhuriyet altını 1.537,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 230,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)230,80231,00230,00230,20
Cumhuriyet Ata Lira1.521,001.542,001.516,001.537,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)210,50214,50209,80213,80
Lira(Tam) Ziynet1.486,001.506,001.481,001.501,00
Yarım Ziynet743,00753,00741,00751,00
Çeyrek Ziynet372,00377,00370,00375,00


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:10
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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