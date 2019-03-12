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Kapalıçarşı'da altın

12 Mart 2019 Salı 17:46
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 artışla 227,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 372,00 lira, Cumhuriyet altını 1.522,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 yükselişle 227,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)226,00226,20227,70227,90
Cumhuriyet Ata Lira1.489,001.510,001.501,001.522,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)206,00210,00207,50210,50
Lira(Tam) Ziynet1.455,001.475,001.466,001.486,00
Yarım Ziynet728,00738,00733,00743,00
Çeyrek Ziynet364,00369,00367,00372,00


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:46
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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