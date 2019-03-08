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Kapalıçarşı'da altın

08 Mart 2019 Cuma 17:37
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,47 artışla 228,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 372,00 lira, Cumhuriyet altını 1.522,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,47 yükselişle 228,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)224,50224,70227,80228,00
Cumhuriyet Ata Lira1.479,001.500,001.501,001.522,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)204,80208,80208,00212,00
Lira(Tam) Ziynet1.446,001.466,001.467,001.497,00
Yarım Ziynet723,00733,00734,00744,00
Çeyrek Ziynet362,00367,00367,00372,00


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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:37
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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