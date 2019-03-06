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Kapalıçarşı'da altın

06 Mart 2019 Çarşamba 17:16
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 224,10 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 366,00 lira, Cumhuriyet altını 1.497,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 224,10 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)222,60222,80223,90224,10
Cumhuriyet Ata Lira1.466,001.487,001.476,001.497,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)203,00207,00204,20208,20
Lira(Tam) Ziynet1.433,001.453,001.442,001.462,00
Yarım Ziynet717,00727,00721,00731,00
Çeyrek Ziynet359,00364,00361,00366,00

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:16
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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