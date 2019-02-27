0553 313 94 23

Kapalıçarşı'da altın

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 226,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 369,00 lira, Cumhuriyet altını 1.509,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 226,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)226,10226,30225,80226,00
Cumhuriyet Ata Lira1.490,001.511,001.488,001.509,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)206,20210,20206,00210,00
Lira(Tam) Ziynet1.456,001.476,001.454,001.474,00
Yarım Ziynet728,00738,00727,00737,00
Çeyrek Ziynet364,00369,00364,00369,00


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
  1. 24 ayar altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kiralık villada uyuşturucu ticaretine polis baskını
    1. Kiralık villada uyuşturucu ticaretine..
    2. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel..
    3. Balıkesir’de orman yönetim konseyi..
    4. Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
    5. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    6. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
    7. Tatvan’da 25 bekçi göreve başladı
    8. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    9. Hastasını bilgilendirmeyen hastaneye,..
    10. TİKA Pakistan'da mesleki eğitim..
    11. Çınar’dan güçlü proje vurgusu
    12. Biga Kırmızı Et Üreticileri Birliği..
    13. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    14. Uyuşturucu tacirlerine özel harekat..
    15. Başkan Adayı Gürkan’dan mazi vurgusu
    16. Çerçioğlu ve Tuncel, Söke seçim..
    17. Maçın ardından
    18. Çin-Hindistan-Rusya dışişleri..
    19. Eskişehirspor’dan taraftara çağrı:..
    20. 'Şeker ve tuz sigara muamelesi..
    21. KUDAKA yönetim kurulu Erzurum’da..
    22. (Özel) Sarıyer’de istinat duvarının..
    23. Kapalıçarşı'da altın
    24. Putin, Netenyahu ile görüştü
    25. Elazığ’da 111 bekçi göreve başladı
    26. Cesetle kurulan bubi tuzağı 17 kişiyi..
    27. ’Maddeyi değil hayatı seç’ecekler
    28. Başkan Toçoğlu: “Sakarya’da en yüksek..
    29. Tanzanya’da şarbondan 2 kişi öldü
    30. Cinsel istismara 10 yıl hapis
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor