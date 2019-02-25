Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın25 Şubat 2019 Pazartesi 17:31
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 azalışla 227,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.516,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 227,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|227,50
|227,70
|226,90
|227,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.499,00
|1.520,00
|1.495,00
|1.516,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|207,50
|211,50
|207,00
|211,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.465,00
|1.485,00
|1.461,00
|1.481,00
|Yarım Ziynet
|733,00
|743,00
|731,00
|741,00
|Çeyrek Ziynet
|366,00
|371,00
|365,00
|370,00
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