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Kapalıçarşı'da altın

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,92 artışla 229,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 374,00 lira, Cumhuriyet altını 1.532,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,92 yükselişle 229,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)227,20227,40229,30229,50
Cumhuriyet Ata Lira1.497,001.518,001.511,001.532,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)207,20211,20209,00213,00
Lira(Tam) Ziynet1.463,001.483,001.477,001.497,00
Yarım Ziynet732,00742,00738,00748,00
Çeyrek Ziynet366,00371,00369,00374,00


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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