0553 313 94 23

Kapalıçarşı'da altın

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:51
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.474,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)221,00221,20220,50220,70
Cumhuriyet Ata Lira1.456,001.477,001.453,001,474,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)201,00206,00201,00205,00
Lira(Tam) Ziynet1.424,001.444,001.420,001.440,00
Yarım Ziynet712,00722,00710,00720,00
Çeyrek Ziynet356,00361,00355,00360,00


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:51
  1. Kapalıçarşı'da altın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Umran Dergisi 2018 Mayıs sayısı çıktı!
    1. Umran Dergisi 2018 Mayıs sayısı çıktı!
    2. Trabzonspor'da sakatlık şoku! GS..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. Türkler Google'da en çok neyi arıyor?
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. Böylesi görülmedi! Bir adımda şehir..
    7. Çocuklar camiye alıştı
    8. Google Plus kapanıyor mu? Google Plus..
    9. "Reynmen'in klibi çalıntı çıktı" iddiası
    10. AK Parti anket sonuçlarını açıkladı!
    11. Allah kimseyi hazımsız etmesin
    12. Irak'ta Şii milis liderden, "ABD'ye..
    13. Beşiktaş ara vermedi
    14. Super Bowl nedir?
    15. Minik Zeynep yetimler için..
    16. "İndirimler olmasa enflasyon yüzde..
    17. Avrupa'dan Fransa'ya ilk tepki:..
    18. Barzani'den "Sincar vilayet olsun"..
    19. 'Tam Bağımsız Türkiye'ye bir adım daha
    20. "İhracatçılar, ocakta ülke bayrağını..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor