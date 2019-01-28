Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın28 Ocak 2019 Pazartesi 17:30
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,37 artışla 222 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.483,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 222,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|218,80
|219,00
|221,80
|222,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.442,00
|1.463,00
|1.462,00
|1.483,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|200,000
|204,00
|202,00
|206,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.409,00
|1.429,00
|1.428,00
|1.448,00
|Yarım Ziynet
|705,00
|715,00
|714,00
|724,00
|Çeyrek Ziynet
|352,00
|357,00
|357,00
|362,00
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