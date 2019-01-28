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Kapalıçarşı'da altın

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:30
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,37 artışla 222 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 362,00 lira, Cumhuriyet altını 1.483,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 222,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)218,80219,00221,80222,00
Cumhuriyet Ata Lira1.442,001.463,001.462,001.483,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)200,000204,00202,00206,00
Lira(Tam) Ziynet1.409,001.429,001.428,001.448,00
Yarım Ziynet705,00715,00714,00724,00
Çeyrek Ziynet352,00357,00357,00362,00


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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:30
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