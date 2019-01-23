Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın23 Ocak 2019 Çarşamba 17:09
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,90 azalışla 219 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını 1.464 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 219 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|220,80
|221,00
|218,80
|219,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.455,00
|1.476,00
|1.443,00
|1.464,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|201,00
|205,00
|199,70
|203,70
|Lira(Tam) Ziynet
|1.422,00
|1.442,00
|1.410,00
|1.430,00
|Yarım Ziynet
|711,00
|721,00
|705,00
|715,00
|Çeyrek Ziynet
|355,00
|360,00
|353,00
|358,00
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