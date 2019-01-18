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Kapalıçarşı'da altın

18 Ocak 2019 Cuma 17:19
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,90 artışla 221,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 361,00 lira, Cumhuriyet altını 1.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 221,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)223,00223,20221,00221,20
Cumhuriyet Ata Lira1.470,001.491,001.456,001.477,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)203,40207,40201,50205,50
Lira(Tam) Ziynet1.436,001.456,001.423,001.443,00
Yarım Ziynet718,00728,00712,00722,00
Çeyrek Ziynet359,00364,00356,00361,00



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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:19
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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