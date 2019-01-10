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Kapalıçarşı'da altın

10 Ocak 2019 Perşembe 17:13
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,88 azalışla 225,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 368,00 lira, Cumhuriyet altını 1.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,88 düşüşle 225,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)227,60227,80225,60225,80
Cumhuriyet Ata Lira1.500,001.521,001.487,001.508,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)207,60211,60205,80209,80
Lira(Tam) Ziynet1.466,001.486,001.453,001.473,00
Yarım Ziynet733,00743,00726,00736,00
Çeyrek Ziynet366,00371,00363,00368,00

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:13
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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