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Kapalıçarşı'da altın

28 Aralık 2018 Cuma 17:47
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 azalışla 216,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 353,00 lira, Cumhuriyet altını 1.447,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 216,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBECUMA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)217,00217,20216,40216,60
Cumhuriyet Ata Lira1.430,001.451,001.426,001.447,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)198,00202,00197,00201,00
Lira(Tam) Ziynet1.397,001.417,001.393,001.413,00
Yarım Ziynet699,00709,00697,00707,00
Çeyrek Ziynet349,00354,00348,00353,00

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 17:47
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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