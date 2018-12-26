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Kapalıçarşı'da altın

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 216,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 354,00 lira, Cumhuriyet altını 1.449,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,23 yükselişle 216,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)216,20216,40216,70216,90
Cumhuriyet Ata Lira1.425,001.446,001.428,001.449,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)197,00201,00197,50201,50
Lira(Tam) Ziynet1.392,001.412,001.396,001.416,00
Yarım Ziynet696,00706,00698,00708,00
Çeyrek Ziynet348,00353,00349,00354,00

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
  1. 24 ayar külçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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