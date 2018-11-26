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Kapalıçarşı'da altın

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:34
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 206,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 337,00 lira, Cumhuriyet altını 1.379,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 206,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)208,00208,20206,00206,20
Cumhuriyet Ata Lira1.371,001.392,001.358,001.379,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)190,00194,00188,00192,00
Lira(Tam) Ziynet1.340,001.360,001.327,001.347,00
Yarım Ziynet670,00680,00663,00673,00
Çeyrek Ziynet335,00340,00332,00337,00

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:34
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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