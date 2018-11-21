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Kapalıçarşı'da altın

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,95 azalışla 209,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 342,00 lira, Cumhuriyet altını 1.401,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,95 düşüşle 209,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)211,40211,60209,40209,60
Cumhuriyet Ata Lira1.393,001.414,001.380,001.401,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)193,00197,00191,00195,00
Lira(Tam) Ziynet1.361,001.381,001.349,001.369,00
Yarım Ziynet681,00691,00674,00684,00
Çeyrek Ziynet340,00345,00337,00342,00



Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
  1. 24 ayarkülçe altın
  2. Cumhuriyet Altını
  3. Kapalıçarşı'da altın

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