0553 313 94 23

Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i üzecek haber

İstanbul'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı'daki tabelası tepkiler üzerine kaldırılan Nusr-Et'in İstinye Park'taki restoranı zabıta tarafından mühürlendi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:37
Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i üzecek haber

Nusret'in İstinye Park'taki restoranı geçtiğimiz günlerde sigara içildiği gerekçesiyle Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi.

Restoran şu anda hizmet vermiyor.

KAPALIÇARŞI'DAKİ TABELASI DA TEPKİLER NEDENİYLE KALDIRILMIŞTI

24 Temmuz 2018 tarihinde Nusr-Et'in Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısı üzerine astığı 'Nusret' tabelası da tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Tarihe saygısızlığa son verildi" diyerek tabelaya tepkisini göstermişti.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 15:37
  1. İstanbul
  2. Sarıyer
  3. Kapalıçarşı
  4. İstinye
  5. İstinye Park

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    1. CHP'deki muhalifler imzaları teslim etti
    2. O hastaneden skandal uygulama! Acil..
    3. İşte Erdoğan'ı en çok arayan dünya..
    4. Gomis'ten ayrılık iddialarına cevap
    5. Samsung yeni tabletini tanıttı: Galaxy..
    6. Orgeneral Ümit Dündar kimdir? Ümit..
    7. "Türkiye yaptırımla hizaya getirilecek..
    8. DAEŞ'liler ABD helikopterleri ile..
    9. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin..
    10. Meteoroloji'den dikkat çeken '36 saat'..
    11. Türk hava sahasında facianın eşiğinden..
    12. Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığının..
    13. Rüstem Yücesan'a operasyon mu yapıldı?
    14. Hamas açıkladı: 2 heyet Gazze'ye gidiyor
    15. İlklerin YAŞ toplantısı başladı
    16. Bebek bakımı çantasında neler olmalıdır?
    17. Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov'la bir..
    18. Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i..
    19. Yunanistan'dan atanmış müftülere..
    20. Bursa'da uyuşturucu tacirlerine büyük..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak