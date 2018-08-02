Kapalıçarşı skandalı sonrası Nusret'i üzecek haber
İstanbul'un tarihi mekanlarından Kapalıçarşı'daki tabelası tepkiler üzerine kaldırılan Nusr-Et'in İstinye Park'taki restoranı zabıta tarafından mühürlendi.02 Ağustos 2018 Perşembe 15:37
Nusret'in İstinye Park'taki restoranı geçtiğimiz günlerde sigara içildiği gerekçesiyle Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi.
Restoran şu anda hizmet vermiyor.
KAPALIÇARŞI'DAKİ TABELASI DA TEPKİLER NEDENİYLE KALDIRILMIŞTI
24 Temmuz 2018 tarihinde Nusr-Et'in Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısı üzerine astığı 'Nusret' tabelası da tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Tarihe saygısızlığa son verildi" diyerek tabelaya tepkisini göstermişti.
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