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Çeyrek altın gram altın fiyatlarında son dorum? Kapalıçarşı altın fiyatları 10 Eylül Pazartesi

Altın yatırımcının yüzünü her daim güldürdüğü gibi bugünlerde de güldürüyor. ABD’nin Türkiye’ye ekonomik savaş açmasından sonra dolarla birlikte altın fiyatları yükselmeye başladı. Altın fiyatları haftanın ilk iş günü 10 Eylül Pazartesi nasıl başladı? Altın fiyatları yeni haftada yükselişle mi başlayacak? Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne? İşte 10 Eylül Pazartesi çeyrek, gram altın fiyatlarında son dorum?

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:00
Çeyrek altın gram altın fiyatlarında son dorum? Kapalıçarşı altın fiyatları 10 Eylül Pazartesi

Altın yatırımcının yüzünü her daim güldürdüğü gibi bugünlerde de güldürüyor. ABD’nin Türkiye’ye ekonomik savaş açmasından sonra dolarla birlikte altın fiyatları yükselmeye başladı. Altın fiyatları haftanın ilk iş günü 10 Eylül Pazartesi nasıl başladı? Altın fiyatları yeni haftada yükselişle mi başlayacak? Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne? İşte 10 Eylül Pazartesi çeyrek altın, gram altın fiyatlarında son dorum?

Altın fiyatları ne kadar olacak sorusu haftanın ilk mesai saatlerinde merak ediliyor. Çeyrek altın, gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüşle kapatmıştı. Bu hafta doların yükselmeye başlamasıyla beraber altın fiyatlarında da hareketlilik görülüyor. İşte 10 Eylül Pazartesi güncel altın fiyatları

Gram altın, alış 245.58 lira üzerinden işlem görürken, satış 246.09 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Geçen hafta 3 Eylül 2018 tarihinde gram altının satış değeri, 253.73 Türk Lirasıya kadar yükselmişti.

Çeyrek altın, alış 392.93 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış, 402.36 liradan Kaplı Çarşı’da satılıyor. Geçen hafta 3 Eylül 2018 tarihinde çeyrek altının satış değeri, 419.28 Türk Lirası.

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1620.00 lira, satış 1640.00 Türk Lirasından işlem görüyor. Geçen hafta 3 Eylül 2018 tarihinde cumhuriyet altının satış değeri, 1708.27 Türk Lirası.

22 ayar bilezik fiyatı, alış 223.97 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik satış 224.44 Türk Lirası. Geçen hafta 3 Eylül 2018 tarihinde 22 ayar bileziğin satış değeri, 232.41 Türk Lirası.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 09:00
  1. Kapalıçarşı’da altın fiyatları ne?
  2. i çeyrek altın
  3. gram altın fiyatlarında son dorum?

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